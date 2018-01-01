انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بالسعودية

الرياض: انطلقت فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثانية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الصياهد الجنوبية للدهناء، يصاحبها منظومة من الأنشطة التراثية التي أعدتها إدارة المهرجان تحت شعار: "الإبل.. حضارة".

وبدأت لجان تحكيم الإبل المشاركة في جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل باستعراض فردي دق لوني الشعل والحمر، إذ أدى ملاكها القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة الفرديات.

وملاك الإبل الذين عرضوا فردياتهم أمام اللجنة في الفردي – دق - شعل هم: بدر الحميدي متعب المطيري، حمد جفران سعد السبيعي، سحمي عبد الهادي حمد الهاجري، سعد علي عبد الله النصيب، سعود زيد سعود الغربي، سلطان كميخ السفراني العجمي، سليمان محسن مصرقع العجمي، شبيب فيصل قبلان الدوسري، صالح عبد الله سعود العجمي، عبد الله مفرح معيض الرشيدي، مطلق صقر الفطيماني السهلي، نواف مناحي معيض العتيبي، هذال سفر عبد الله العتيبي.

أما ملاك الإبل الذين عرضوا فردياتهم أمام اللجنة في الفردي – دق - حمر فهم: بندر فهاد جخدب السعدي، جلال محمد عبدالمانع البقمي، حمد محمد حمد آل منصور، خالد سعد عبيدالله اللحياني، سلطان محمد فهد الغييثي، صائل محمد ضيف الله الشلوي، فهد عبدالله علي العصيمي، فيصل شبيب دغيم المطيري فيصل محيميد خصيوي العتيبي، كاسب خليفة فدغوش العتيبي، مبارك سالم هادي الجعيدي، محسن فالح سعود العتيبي، محمد سعود جودان العتيبي، محمد مسيفر مفلح الصواط، مقرن دعيج عبيد العتيبي.

وشهدت الفعاليات حضوراً من الزوار وهواة التصوير الضوئي الذين توافدوا إلى موقع المهرجان صباح اليوم، وشاهدوا العروض التي أقيمت في ساحة التحكيم، واطلعوا على الفعاليات المصاحبة للمهرجان التي تقام في السوق الشعبي طول فترة انعقاده.