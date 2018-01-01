مايك بنس: لن نخذل المحتجين في إيران

واشنطن: تعهد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، بأن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للمحتجين المناهضين للحكومة في إيران.

وغرد بنس على تويتر، الاثنين، قائلا: "طالما بقي دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة وأنا نائبا للرئيس، لن نكرر أخطاء الماضي المشينة، حين وقف الآخرون متفرجين وصرفوا الأنظار عن المقاومة البطولية للعشب الإيراني الذي خاض كفاحا ضد النظام القاسي".

زمن التغيير

وتابع: "إن المقاومة الشجاعة والمتنامية للشعب الإيراني توحي اليوم بالأمل والإيمان لجميع من يكافح من أجل الحرية وضد الاستبداد. يجب علينا ألا نخذلهم ولن نفعل ذلك".

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين أن "زمن التغيير" حان في إيران، بعد أيام من التظاهرات والاضطرابات الأكبر منذ الحركة الاحتجاجية في العام 2009.

وقال ترمب في تغريدة على موقع تويتر "الشعب الإيراني العظيم مقموع منذ سنوات وهو متعطش إلى الغذاء والحرية. ثروات إيران تنهب، وكذلك حقوق الإنسان. حان زمن التغيير".

فشل

وأضاف "إيران تفشل على كل الصعد رغم الاتفاق الرهيب الذي وقّعته معها إدراة أوباما"، مشيرا بذلك إلى الاتفاق النووي الذي وُقّع في عهد سلفه الديموقراطي باراك أوباما وهو ينتقده بشدة.

وعلّق ترمب مرارا في الأيام الماضية على التحركات الاحتجاجية في إيران في تغريدات على تويتر.

وأعاد نشر مقاطع من خطابه أمام الأمم المتحدة في سبتمبر معلّقا "العالم يراقب".

وتأتي هذه التصريحات من الرئاسة الأميركية في اليوم الخامس من الاضطرابات الاجتماعية في إيران، منذ خروج تظاهرات في مدينة مشهد، يوم الخميس الماضي، تحت شعارات اقتصادية وأخرى سياسية مناهضة لحكومة الرئيس حسن روحاني.

واليوم، أكدت السلطات مقتل شرطي على يد متظاهر في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، فيما تجاوز عدد القتلى في صفوف المتظاهرين 15 شخصا.