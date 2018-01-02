GMT 0:05 2018 الثلائاء 2 يناير GMT 23:14 2018 الإثنين 1 يناير  :آخر تحديث
أقعلت في 2018 ووصلت في 2017

طائرة تسافر عبر الزمن!

صحافيو إيلاف
مواضيع ذات صلة
اشخاص كرمتهم الملكة اليزابيث بمناسبة السنة الجديدة
البريطانيون "سيشعرون بالفخر" خلال 2018
العالم مقبل على تحولات وتغيرات جديدة... بدايتها 2018
بدء الاحتفالات حول العالم لاستقبال 2018
بريطانيا تستقبل العام الجديد 2018 بالأضواء
تنبؤات ماي للعام الجديد: بريطانيا ستواصل تحقيق التقدم
دبي تستقبل 2018 بعرض ليزر مبهر على برج خليفة
مراكش... وجهة مفضلة لاستقبال السنة الميلادية الجديدة

واشنطن: أقلعت طائرة تابعة لخطوط طيران هاواي في عام 2018 ووصلت إلى وجهتها في 2017.

وبحسب موقع صحيفة "مترو" البريطانية، فإنّ رحلة الطائرة التابعة لخطوط هاواي للطيران، كانت مقررة في حدود الساعة 23:55 من مساء يوم الأحد 31 ديسمبر 2017، لكنها تأخرت 10 دقائق وأقلعت في تمام الساعة 00:05 من صباح يوم الاثنين 1 يناير 2018.

ووصلت الطائرة في مطار هونولولو بجزيرة هاواي الأميركية، التي يتأخر توقيتها المحلي عن نيوزيلاندا بـ23 ساعة، ما جعل الطائرة تهبط بمطار الوصول في تمام الساعة 10:16 دقيقة صباح الأحد 31 ديسمبر بالتوقيت المحلي لمدينة هونولولو.

وبذلك تكون الطائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017. وكان بمقدور ركاب هذه الرحلة أن يحتفلوا مرتين بدخول العام الجديد.

وأثارت الرحلة جدلاً على الانترنت في اليوم الأول من العام الجديد.

وتوقع بعض وراد مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون قائد الطائرة قد تعمد تأخير الاقلاع حتى يشهد دخول العام الجديد وهو وركابه لا يزالون على الأرض في أوكلاند.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار