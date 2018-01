طائرة تسافر عبر الزمن!

واشنطن: أقلعت طائرة تابعة لخطوط طيران هاواي في عام 2018 ووصلت إلى وجهتها في 2017.

وبحسب موقع صحيفة "مترو" البريطانية، فإنّ رحلة الطائرة التابعة لخطوط هاواي للطيران، كانت مقررة في حدود الساعة 23:55 من مساء يوم الأحد 31 ديسمبر 2017، لكنها تأخرت 10 دقائق وأقلعت في تمام الساعة 00:05 من صباح يوم الاثنين 1 يناير 2018.

ووصلت الطائرة في مطار هونولولو بجزيرة هاواي الأميركية، التي يتأخر توقيتها المحلي عن نيوزيلاندا بـ23 ساعة، ما جعل الطائرة تهبط بمطار الوصول في تمام الساعة 10:16 دقيقة صباح الأحد 31 ديسمبر بالتوقيت المحلي لمدينة هونولولو.

وبذلك تكون الطائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017. وكان بمقدور ركاب هذه الرحلة أن يحتفلوا مرتين بدخول العام الجديد.

وأثارت الرحلة جدلاً على الانترنت في اليوم الأول من العام الجديد.

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq