فوضى في مطارات كندا بسبب موجة الصقيع

رجل يسير في وسط تورونتو حيث تدنّت درجة الحرارة الى ما تحت الصفر

مونتريال: أدّت موجة الصقيع التي تضرب كندا الى تأجيل رحلات كثيرة وإلغاء أخرى في المطارات الرئيسية في البلاد مما أثار غضب الركاب وتسبب بحالة من الفوضى، لا سيما بسبب النقص غير المتوقع في أعداد الموظفين وعدم ازالة الجليد عن المدرجات بالسرعة الكافية.

ومنذ ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين نشرت شركة "إير كندا" على مواقع التواصل الاجتماعي "تنبيه سفر" أخطرت فيه مسافريها الى إمكانية حصول "تغييرات بدون رسوم إضافية على الحجوزات" في الرحلات المغادرة من مطارات تورونتو ومونتريال وكالغاري وأوتاوا.

ازدياد فترات التأخير

ومع مرور الوقت ازدادت فترات التأخير في الرحلات المغادرة لتصل قرابة فترة الظهيرة إلى خمس ساعات في بعض الرحلات، بحسب مواقع المطارات.

وفي تورونتو، تسببت الثلوج في تعقيد عمليات شركات الطيران مما أدى الى تأجيل او إلغاء حوالى 500 رحلة في مطار بيرسون حتى الساعة 15,30 (20,30 ت غ)، وفقا لموقع فلايت أوير المتخصص بتتبّع الرحلات.

"هذا جنون"

وعلى مدى ساعات اليوم، الأول في السنة الجديدة، لجأ مئات الركاب الذين تقطّعت بهم السبل في هذه المطارات الى مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للحصول على مساعدة أو معلومات أو بكل بساطة للتعبير عن غضبهم.

وكتبت كارلا وايت في تغريدة على تويتر مخاطبة شركة الطيران "لقد كلفتموني يومي عطلة وراتب يوم عمل"، في حين كتبت مسافرة اخرى تدعى آن-ماري روبارت مخاطبة إير كندا "غير مقبول. لقد دمرتم اجازة انتظرتها طوال العام. هذا جنون. طريقة مثالية لكي أبدء العام 2018".

اعتذار

اما أحد الركاب الذين سافروا من مونتريال بتأخر اكثر من ساعتين متجها الى ديترويت في شمال الولايات المتحدة، فوجد نفسه عالقا في تورونتو حيث ابلغته "إير كندا" ان اقرب رحلة يمكنها توفيرها له ستكون مساء الثلاثاء على الرغم من انها لم تلغ رحلتين مقررتين في وقت لاحق من يوم الاثنين.

واضطرت شركة "ويست جيت" الى الاعتذار عن هذه الفوضى الناجمة، إلى جانب سوء الاحوال الجوية، عن "مشكلة بسبب نقص في عديد الطاقم".

وقالت الشركة في بيان "نأمل ان لا نزعج مجددا ركابنا بهذه الطريقة ونقدم خالص اعتذارنا".

