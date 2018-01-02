بريطانيا تدعو إلى احترام حرية التعبير في إيران

لندن: دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إيران إلى الدخول في حوار جاد بشأن القضايا التي أثارها المحتجون والتي قال إنها "مشروعة ومهمة". بعد استمرار الاحتجاجات لليوم السادس.

ودعا جونسون إلى احترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي بعد استمرار احتجاجات الشوارع لليوم السادس. وقتل في الاضطرابات ما مجموعه 13 شخصا، بينهم 10 متظاهرين، واعتقل العشرات.

وهي أكبر موجة تظاهرات منذ الحركة الاحتجاجية ضد اعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد عام 2009 والتي قابلها النظام بموجة قمع شديدة.

وقال جونسون على حسابه على فيسبوك "تراقب المملكة المتحدة الأحداث في إيران عن كثب. نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حوار جاد بشأن القضايا المشروعة والمهمة التي يطرحها المحتجون ونحن نتطلع إلى أن تسمح السلطات الإيرانية بهذا".

من جانبه، عبر وزير الخارجية الألماني زيجمار غابرييل، الاثنين، عن قلقه بشأن مقتل محتجين في إيران، ودعا حكومة طهران إلى احترام حقوق شعبها.

وقال غابرييل: "نناشد الحكومة الإيرانية احترام حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بسلمية. بعد المواجهات التي حدثت في الأيام القليلة الماضية ينبغي لجميع الأطراف الإحجام عن الأعمال العنيفة".

ومساء الاثنين، نقل موقع الكتروني تابع للتلفزيون الرسمي الإيراني مقتل شرطي واصابة ثلاثة اخرين في مدينة نجف اباد بوسط البلاد.

وقال مصدر حكومي إن شخصا أطلق النار من سلاح صيد على قوات الأمن ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لليوم السادس.

وبدأت التظاهرات في 28 ديسمبر في مدينة مشهد (شمال شرق) ومدن أخرى احتجاجا على غلاء الأسعار والبطالة وعلى حكومة الرئيس حسن روحاني.

وبثت وسيلة اعلام تابعة للاصلاحيين مشاهد فيديو يظهر فيها المحتجون وهم يرددون "الموت لروحاني" وينتقدون التزامات الحكومة في قضايا اقليمية بدلا من التركيز على القضايا الداخلية.

وردد المتظاهرون شعارات بينها "الموت للدكتاتور" و"أطلقوا سراح السجناء السياسيين"، بحسب مشاهد فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. وطالب آخرون النظام بوقف دعمه العسكري والمالي لحركات إقليمية حليفة له وتركيز اهتمامه على شعبه.