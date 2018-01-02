قتلى في أعمال شغب داخل سجن بالبرازيل

ساو باولو: قتل تسعة أشخاص على الاقل وأصيب 14 آخرون بجروح في أعمال شغب دارت الاثنين داخل سجن في ولاية غويايس في وسط غرب البرازيل وتمكن خلالها اكثر من 100 سجين من الفرار، بحسب وسائل اعلام محلية.

وقال موقع "جي 1" الإخباري نقلا عن هيئة ادارة السجون إن أعمال الشغب بدأت بصدامات بين سجناء ينتمون الى عصابات متنافسة وأدت قرابة الظهر الى اندلاع حريق ومقتل تسعة اشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.

وأضاف إن 106 سجناء انتهزوا حالة الفوضى وتمكنوا من الفرار قبل ان تلقي الشرطة العسكرية القبض على 29 منهم.

وأوضح الموقع الاخباري أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق وان الوضع في السجن عاد تحت السيطرة.

والبرازيل التي تعدّ ثالث اكبر بلد في العالم من حيث عدد السجناء مع 726 ألفا و712 سجينا بحسب الارقام الرسمية المسجلة في حزيران/يونيو 2016 تواجه مشكلة حقيقية في اكتظاظ السجون لأن سعة مراكز الاحتجاز في البلاد تقل عن 370 الفا.

وفي 2017 ادت صدامات في سجون البرازيل الى سقوط أكثر من مئة قتيل.

