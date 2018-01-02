ماكرون يقوم الأسبوع المقبل بزيارة دولة الى الصين

بكين: أعلنت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم في الأسبوع المقبل بزيارة دولة إلى الصين تستمر ثلاثة أيام، وستكون زيارته الرسمية الأولى إلى هذا البلد.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة ليو كانغ ان الدعوة لزيارة بكين وجهها الرئيس الصيني شي جينبينغ الى نظيره الفرنسي، وان الاخير وافق على تلبيتها، من 8 ولغاية 10 يناير.

ماكرون الذي انتخب في مايو سبق له وأن التقى نظيره الصيني في يوليو خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بألمانيا.

ومن المقرر ان يبحث ماكرون خلال زيارته الى الصين ملفات عديدة، من بينها النزاع في سوريا والازمة الكورية الشمالية.

تعود آخر زيارة لرئيس فرنسي الى الصين الى اكتوبر 2015 حين كانت مفاتيح الاليزيه بيد الرئيس السابق فرنسوا هولاند.

وكان ماكرون شدد الجمعة في رسالة الى الامة بمناسبة العام الجديد على الحاجة "الى العثور مجددا على الطموح الاوروبي لمواجهة الصين والولايات المتحدة".

