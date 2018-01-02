تنفيذ الإعدام شنقًا بحق خمسة محكومين في مصر

القاهرة: تم صباح الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام شنقا في خمسة أشخاص في مصر، اربعة منهم دينوا في اعتداء بقنبلة على ستاد كفر الشيخ (دلتا النيل)، ما أوقع ثلاثة قتلى من طلبة الكلية الحربية، والخامس دين في قضية جنائية، بحسب مسؤول أمني.

يأتي ذلك بعد عشرة أيام على تنفيذ حكم الإعدام في سجني برج العرب ووادي النظرون بـ15 رجلًا دينوا بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.

وقال المسؤول إن حكم الإعدام شنقًا نفذ في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالمحكومين الخمسة في سجن برج العرب (غرب الاسكندرية على ساحل المتوسط شمال مصر).

وتم في 15 إبريل 2015 تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ في شمال القاهرة أمام مكان تجمع عدد من طلبة الكلية الحربية، ما ادى الى مقتل ثلاثة منهم.

وقالت وسائل إعلام محلية ان المتهمين الاربعة الذين حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين، التي شنّت السلطات حملة قمع واسعة ضد كوادرها عقب اطاحة الجيش بالرئيس السابق المنتمي اليها محمد مرسي في يوليو 2013.

بذلك يكون تم تنفيذ حكم الإعدام في 20 شخصا في مصر في اقل من عشرة ايام. وهي أكبر دفعة من عمليات الاعدام في مصر منذ ان نفذت السلطات في العام 2015 أحكامًا بإعدام ستة اشخاص دينوا كذلك في هجمات ضد الجيش والشرطة.

وقتل مئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات تبنى معظمها الفرع المصري لتنظيم داعش في شمال سيناء منذ العام 2013.

منذ ذلك الحين، أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام في حق مئات الاسلاميين، الا ان محكمة النقض ألغت العديد من هذه الاحكام.

وخلال العام الاخير، استهدف تنظيم داعش كذلك المدنيين بكثافة. فتعرّض المسيحيون لاعتداءات أوقعت اكثر من 100 قتيل، بينما قتل 305 أشخاص في اعتداء على مسجد يرتاده صوفيون في نوفمبر، في الاعتداء الاكثر دموية في تاريخ مصر الحديث.

