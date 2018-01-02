إسرائيل تمدد اعتقال نائبة فلسطينية لستة اشهر إضافية بلا محاكمة

القدس: مددت اسرائيل اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لستة اشهر اضافية بدون محاكمة، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء.

واعتقلت جرار في 2 من يوليو الماضي بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها اسرائيل منظمة "ارهابية". وانتخبت خالدة جرار (54 عاما) في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان انه في 24 من ديسمبر الماضي تقرر تجديد اعتقالها الاداري لستة اشهر اضافية لأنها تشكل "تهديدا كبيرا".

واضاف الجيش في بيان ان قرار وضع جرار قيد الاعتقال الاداري اتخذ "كملاذ اخير، بعدما عرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار".

وافادت مؤسسة "الضمير" الفلسطينية لحقوق الانسان على موقعها الالكتروني ان اعتقال جرار "اعتقال سياسي انتقامي" مشيرة الى أن "اعتقال النواب الفلسطينيين يهدف الى ضرب المرجعيات القيادية المنتخبة التي يتماهى معها الشعب الفلسطيني وينتمي إليها ويتحصّن بها، محاولاً بذلك ضرب أي شكل من البناء السياسي الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني".

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرا وافرج عنها في يونيو 2016.

وبحسب ارقام صادرة من مؤسسة الضمير، هناك 6150 فلسطينيا في السجون الاسرائيلية، بينهم نحو 450 قيد الاعتقال الاداري.

وأكدت متحدثة باسم نادي الاسير الفلسطيني ان هناك 11 نائبا فلسطينيا قيد الاعتقال في اسرائيل حاليا.

وكان الجيش الاسرائيلي اعتقل ليل الاحد الاثنين النائب عن حركة حماس ناصر عبد الجواد من قريته في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب نادي الاسير.

