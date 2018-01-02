مصر تنفذ حكم الإعدام في مدانين بقتل طلاب الكلية الحربية

أعدمت السلطات المصرية 5 أشخاص من بينهم 4 أدينوا بقتل طلاب بالكلية الحربية في تفجير بمدينة كفر الشيخ في دلتا مصر في 2015.

واتهم هؤلاء الأشخاص بأن لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين وأصدرت محكمة عسكرية الحكم ضدهم في يوليو/تموز الماضي.

وتواجه مصر انتقادات في السنوات الأخيرة لإصدار مئات من أحكام الإعدام ضد إسلاميين، لم ينفذ الكثير منها ولكن تم إعدام 15 في الأسبوع الماضي.

"برج العرب"

وقال مصدر أمني ومحام إن إدارة سجن برج العرب في الإسكندرية شمالي مصر نفذت فجر اليوم حكم الإعدام في 4 من المدانين في قضية قتل 3 من طلاب الكلية الحربية في مدينة كفر الشيخ بدلتا مصر قبل أكثر من عام ونصف .

مصر تنفذ أحكام إعدام بحق 15 مدانا بقضايا تتعلق بالإرهاب

حقائق عن مصر

وقال عزت غنيم محامي المدانين في قضية كفر الشيخ المعروفة إعلاميا "ستاد كفر الشيخ" لبي بي سي: "تم تنفيذ حكم الاعدام صباح اليوم بحق المدانين الأربعة وتم إبلاغ أسرهم لتسلم جثامينهم".

وكانت محكمة الطعون العسكرية قد أيدت حكم الإعدام بحق المدانين الأربعة في يونيو 2017 ورفضت الطعون المقدمة منهم في القضية.

والمدانون الذين نفذ فيهم حكم الاعدام هم سامح عبد الله وأحمد عبد المنعم سلامة ولطفي إبراهيم إسماعيل وأحمد عبد الهادي.

وتعود الواقعة إلى 15 إبريل/نيسان 2015 حين فجرت عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ شمالي مصر، وهو مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة ما أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب وإصابة اثنين آخرين.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 شخصاً أدينوا بقتل جنود في هجمات مسلحة في سيناء في عام 2013.