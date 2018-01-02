علماء يكتشفون اوتاراً في مركز المجرة

لندن: اكتشف علماء اوتاراً ذات كثافة عجيبة في مركز مجرتنا يمكن ان تكون الدليل على نظرية الأوتار الفائقة التي استند اليها الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكنغ في عدد من دراساته وبحثه عن "نظرية كل شيء". وما زالت هذه النظرية فرضية علمية توحد نظرات متنوعة الى الكون.

ولكن فريقاً من العلماء في الولايات المتحدة اكتشفوا اوتاراً طولها سنوات ضوئية وسمكها بروتون واحد كأنها غشاء كوني رقيق مستخدمين التلسكوب المعروف باسم التلكسوب الكبير جداً.

ويبدو ان واحداً على الأقل من هذه الاوتار يرتبط بالثقب الأسود العملاق ساجيتاريوس ـ أي في مركز المجرة ويعتقد علماء انه قد يكون صدعاً أو "عيباً طوبولوجياً" في الزمكان نفسه.

وبحسب فريق من الفيزيائيين فان هذه العيوب نشأت في بداية نشوء الكون وانها مسؤولة عن بنية كل شيء.

ويبلغ طول الأوتار المكتشفة من 10 الى 100 سنة ضوئية وعرضها من سنة الى ثلاث سنوات ضوئية.

وقال عضو فريق العلماء فرهاد يوسف زادة من جامعة نورثويسترن في ولاية الينوي "ان الطبيعة المضطربة لمركز المجرة جعلت التحليل المستفيض صعباً. ولكن باستخدام صور راديوية جديدة ذات اطوال موجية متعددة لمركز المجرة نستطيع أخيراً ان نرى وجود علاقة بين مناطق الانفجارات النجمية وهذه الأوتار الخطية الطويلة".

واضاف ان ما اظهره اكتشاف الأوتار هو ان ظاهرة واحدة يمكن ان تصنع عمليتين تبدوان منفصلتين هما انبعاث راديوي حراري وانبعاث راديوي غير حراري. واشار الى ان العلماء ما زالوا يدرسون الآلية المحددة للطريقة التي تولّد بها مناطق الانفجارات النجمية مجالات مغناطيسية. ومن الآليات الممكنة لنشوء هذه الاوتار اصطدام رياح قادمة من نجوم منفردة.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي اكسبريس". الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.express.co.uk/news/science/898542/stephen-hawkings-superstring-theory-super-dense-filament-galaxy-space