طهران: نددت مجموعة الاصلاحيين الرئيسية في ايران برئاسة الرئيس الاسبق محمد خاتمي الثلاثاء باعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات في الايام الأخيرة وب"الخداع الكبير" الذي تمارسه الولايات المتحدة عبر اعلان تأييدها التظاهرات.

وقالت المجموعة في بيان ان "مثيري الاضطرابات استغلوا التجمعات والاحتجاجات السلمية (...) لتدمير الممتلكات العامة واهانة القيم الدينية والوطنية المقدسة".

والاصلاحيون يدعمون ويشاركون في حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني.

وأضاف البيان ان "اعداء الشعب الايراني اللدودين وفي مقدمهم الولايات المتحدة وعملاؤها، (...) يدعمون ويشجعون مثيري الاضطرابات والاعمال العنيفة، ما يثبت الخداع الكبير لأولئك الذين يدعون الدفاع عن الديموقراطية والشعب الايراني".

وطالبت الجمعية أيضا القادة الايرانيين باتخاذ اجراءات ل"حل مشاكل الناس الاقتصادية والردّ على مطالبهم المحقة".

وفرضت قيود على خاتمي الذي حكم من 1997 حتى 2005 بعد اتهامه بدعم حركة الاحتجاج ضد اعادة انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد عام 2009. ولا يحق لوسائل الاعلام ذكر اسمه أو نشر صورته.