مقتل جندي اميركي في افغانستان

واشنطن: قتل جندي اميركي وجرح اربعة آخرون في عملية قتالية يوم رأس السنة في افغانستان، بحسب ما اعلن مسؤولون.

واعلنت بعثة حلف شمال الاطلسي في كابول ان "الاشتباك" حصل في اتشين، في ولاية ننغرهار التي تشهد اضطرابات في شرق افغانستان.

واعلن حلف الاطلسي في بيان ان "جنديين جريحين يتلقيان العلاج في منشأة طبية قريبة وحالهما مستقرة. الجنديان الآخران عادا الى ممارسة مهامهما".

ولم يوضح المسؤولون الى اي فوج في الجيش ينتمي الجنود، كما لم تتوافر اي معلومات اضافية.

وفيما تتولى قوات الامن الافغانية غالبية الاعمال القتالية ضد حركة طالبان وجماعات متمردة اخرى، تعمل القوات الاميركية الى جانبها بقدرات تدريبية، وغالبا ما تنتشر في الخطوط الامامية.

وتأمل الولايات المتحدة بان تتمكن القوات الافغانية في 2018 من قلب الموازين لصالحها في مواجهة طالبان بعد سنوات من التأزم.

وكان العام 2017 عاما دمويا بامتياز في افغانستان، اذ اعتبرت حصيلة الضحايا من الأسوأ في البلاد منذ الاجتياح الاميركي في 2001.

وسقط في افغانستان اكثر من ثمانية آلاف مدني بين قتيل وجريح جراء اعمال عنف مرتبطة بالنزاع في الاشهر التسعة الاولى من 2017، بحسب تعداد لبعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى افغانستان.