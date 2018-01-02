ست دول تنضم رسميا الى مجلس الامن الدولي

الامم المتحدة: انضمت ست دول هي ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وهولندا والبيرو وبولندا رسميا الثلاثاء الى مجلس الامن الدولي كاعضاء غير دائمين.

وقال سفير كازاخستان لدى الامم المتحدة خيرت عمروف الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن خلال يناير ان "السلام والامن ليسا سهلي المنال"، مضيفا خلال حفل غير مسبوق جرى بناء على طلبه في مقر الامم المتحدة "ستتاح لكم فرصة فعلية لاحداث الفرق".

وعلى الاثر، تولى سفراء الدول الست، وهم خمسة رجال وامرأة واحدة هي سفيرة بولندا يوانا فرونيتشا، وضع اعلام بلدانهم بين اعلام الدول التسع الاخرى الاعضاء في المجلس عند مدخل قاعة الاجتماعات.

ويضم مجلس الامن 15 عضوا بينهم خمسة دائمون يتمتعون بحق النقض (الفيتو) ضد القرارات، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

والسفراء ال15 اعضاء المجلس حاليا هم ثلاث نساء و12 رجلا. واضافة الى السفيرة الاميركية نيكي هايلي ونظيرتها البولندية التي انضمت الثلاثاء الى المنتدى الاممي، تصل في يناير السفيرة البريطانية الجديدة لدى المنظمة الدولية كارن بيرس.

والدول الست التي غادرت مجلس الامن في 31 كانون الاول/ديسمبر هي اليابان ومصر والسنغال واوكرانيا واوروغواي وايطاليا.