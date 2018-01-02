مقتل سبعة مدنيين في غارات على محافظة ادلب

بيروت: قتل سبعة مدنيين على الاقل بينهم خمسة اطفال، الثلاثاء في غارات جوية استهدفت قرية في محافظة ادلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها الجهاديون، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

ومنذ اكثر من اسبوع، تنفذ القوات الحكومية بدعم جوي روسي عملية عسكرية عند اطراف محافظة ادلب التي لا تزال تسيطر عليها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا).

وقال المرصد ان الغارات استهدفت قرية خان السبل في وسط المحافظة متحدثا عن "سقوط سبعة قتلى هم خمسة اطفال وامرأتان".

وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "نجهل ما اذا كانت ضربات جوية للنظام السوري او لروسيا".

ومنذ ايام عدة، تتركز المواجهات في جنوب شرق المحافظ وفي شمال شرق محافظة حماة المجاورة، وفق عبد الرحمن.

وتأتي عملية قوات النظام بعد شهرين من المعارك المتقطعة والتي اجبرت عشرات الاف السكان على النزوح.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة لفرانس برس ان "اكثر من ستين الف شخص نزحوا من جنوب ادلب وشمال شرق حماة في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر 2017".

واضاف ان "مخيمات جديدة اقيمت على الحدود مع تركيا لكنها غير كافية وبعض الاشخاص مضطرون الى البقاء خارجها".

وافاد مراسل لفرانس برس ان المواجهات استمرت الثلاثاء.