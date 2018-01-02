حريق جديد في نيويورك يوقع 16 جريحا

نيويورك: اندلع حريق جديد فجر الثلاثاء في مبنى في حي برونكس، موقعا 16 جريحا بينهم تسعة أطفال، بعد أيام من أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ 25 عاما، أدى الى مقتل 12 شخصا في الحي نفسه في المدينة.

وصرّح مدير فرق اطفاء نيويورك دانيال نيغرو في مؤتمر صحافي "لدى وصولها، وجدت فرقنا نفسها أمام حريق قوي. أنقذ رجال الاطفاء العديد من الأشخاص في المكان".

وأضاف أن حياة الجرحى "ليست بخطر وتم نقلهم جميعا الى المستشفى، وسيخرجون منها لحسن الحظ".

وبعد أربع دقائق من الانذار قرابة الساعة 05,30 (10,30 ت غ)، هرع نحو 200 رجل اطفاء وثلاثين شاحنة الى المبنى القريب من حديقة حيوانات برونكس الشهيرة، لمكافحة ألسنة اللهب التي كانت تلتهم المبنى المشاد بحجارة القرميد، على غرار مئات من مباني نيويورك.

وبعد خمس ساعات، كان رجال الاطفال لا يزالون يحاولون السيطرة على النيران.

وروى أحد سكان المبنى لقناة "ان بي سي نيوز" كيف هرب مع أولاده الثلاثة، عراة الصدر ومن دون أحذية في طقس الفجر البارد في وقت بلغت الحرارة عشر درجات مئوية تحت الصفر.

ومساء الخميس، تسبب صبي عمره ثلاث سنوات كان يلهو بفرن منزلي بأسوأ حريق شهدته نيويورك منذ 25 عاما، ما ادى الى مقتل 12 شخصا بينهم اربعة اطفال.