GMT 21:43 2018 الثلائاء 2 يناير GMT 21:53 2018 الثلائاء 2 يناير  :آخر تحديث

ستة قتلى في اصطدام سيارة فرنسية بشاحنة صهريج في ايطاليا

أ. ف. ب.
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روما: قُتل ستة أشخاص بينهم طفلان الثلاثاء على طريق سريعة في شمال ايطاليا عندما اصطدمت سيارة مسجلة في فرنسا بشاحنة صهريج، بحسب ما أعلنت الشرطة ووسائل اعلام محلية.

واصطدمت شاحنة بسيارة من نوع "كيا"، فاندفعت في اتجاه الشاحنة الصهريج التي انفجرت.

وقُتل ركاب السيارة الخمسة وهم ثلاثة أشخاص وطفلان بالاضافة الى سائق الشاحنة، فيما نجا سائق الشاحنة الصهريج.

ويظهر شريط فيديو بثته الشرطة رجال الاطفاء يكافحون ألسنة النار التي نتج منها دخان أسود كثيف امكنت رؤيته عن بعد كيلومترات عديدة.

ووقع الحادث على طريق سريعة قبالة بريشيا، وهي مدينة في لومبارديا تقع شرق ميلانو.


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