GMT 23:01 2018 الثلائاء 2 يناير GMT 23:53 2018 الثلائاء 2 يناير  :آخر تحديث
اتهمها بعدم رغبتها في السلام

ترمب يهدد: سنوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية

صحافيو إيلاف
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واشنطن: هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء بوقف المساعدة المالية الاميركية السنوية للسلطة الفلسطينية، متهما اياها برفض التفاوض على اتفاق سلام مع اسرائيل بعد اعتراف ادارته بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على اي تقدير او احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع اسرائيل (....) طالما ان الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا ان نسدد لهم ايا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟".


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