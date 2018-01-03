بروكسل: أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ليل الثلاثاء عن اسفها "للخسارة غير المقبولة في الارواح البشرية" في ايران حيث قتل 21 شخصا على الاقل في التظاهرات المستمرة ضد حكومة الرئيس حسن روحاني، مناشدة "كل الاطراف المعنية" الامتناع عن "اية اعمال عنف".

وقالت موغيرني في بيان باسم الاتحاد الاوروبي ان الاخير "يراقب من كثب التظاهرات الجارية في ايران وتزايد اعمال العنف والخسارة غير المقبولة في الارواح البشرية".

واضافت ان "التظاهر السلمي وحرية التعبير هما حقان اساسيان ينطبقان على جميع الدول وايران ليست استثناء"، مذكرة بأن الاتحاد الاوروبي كان خلال الايام الاخيرة "على اتصال" مع السلطات الايرانية.

وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي انه "انطلاقا من روح الصراحة والاحترام التي تشكل اساس علاقتنا، فإننا نتوقع من جميع الأطراف المعنية الامتناع عن اية اعمال عنف وضمان حرية التعبير".

وكانت متحدثة باسم موغيريني قالت الاثنين "تابعنا التظاهرات التي قام بها المواطنون الإيرانيون خلال الأيام الماضية. كنا على اتصال بالسلطات الإيرانية، ونتوقع أن يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مضمونا بعد التصريحات العلنية للرئيس روحاني".

وتشهد ايران تظاهرات مستمرة منذ الخميس احتجاجا على الضائقة الاقتصادية ورفضا لسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني، وقد تخلل هذه الاحتجاجات اعمال عنف قتل خلالها ما مجموعه 21 شخصا، واعتقل المئات.

وهي أكبر موجة تظاهرات منذ الحركة الاحتجاجية ضد اعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد عام 2009 والتي قابلها النظام بموجة قمع شديدة.

وانتخب روحاني لولاية ثانية في أيار/مايو الماضي، بعدما ساهم في خروج إيران من عزلتها مع رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وعقد الإيرانيون آمالا كبيرة أن يؤدي الاتفاق التاريخي مع الدول الكبرى حول الملف النووي إلى انتعاش اقتصادي، لكن ثمار هذا الاتفاق لم تظهر بعد.