العاصفة أليونور تواصل طريقها في فرنسا

ليل: وصلت العاصفة أليونور، التي ستغطي نصف فرنسا، صباح الاربعاء، الى منطقة بريتاني والمانش وشمال المنطقة الباريسية، مصحوبة برياح تفوق سرعتها محليا 120 كلم في الساعة حتى الشمال الشرقي، كما اعلنت الارصاد الجوية الفرنسية.

ولمواجهة هذه العاصفة التي وصلت من شمال ايرلندا، وضعت 47 منطقة فرنسية في حالة استنفار معززة حتى الساعة 3:00 الخميس.

وعلقت حركة النقل الجوي صباح الاربعاء في مطاري مولوس وستراسبورغ، كما اعلنت الادارة العامة للطيران المدني الفرنسي. وتوقفت حركة النقل الجوي منذ الساعة 10:30 بسبب رياح تبلغ سرعتها 110 كيلومترات في الساعة حسبما ذكر ناطق باسم الادارة لوكالة فرانس برس.

واوضح ان المطارين ما زالا يستقبلات المسافرين بانتظار عودة الوضع الى طبيعته. من جهة اخرى، وضعت جميع دوائر الساحل الشمالي تقريبا في حالة استنفار تحسبًا لأمواج واربع دوائر اخرى خوفا من فيضانات.

بسبب هذه الرياح، منع تحرك سيارات المخيمات والآليات التي تجر بيوتا متنقلة والشاحنات الفارغة والدراجات النارية والمشاة، في مناطق معرّضة للخطر مثل جسر النورماندي والقناة الكبرى (غرب). وفي مضيق كاسكي (المانش) أنقذ ليل الثلاثاء الاربعاء قبطان وجه نداء استغاثة بعدما تمزقت اشرعة سفينته.

وفي المناطق الساحلية شمال البلاد، بلغت سرعة الرياح 129 كلم في الساعة. وفي داخل المناطق، بلغت السرعة 150 كلم في الساعة حسب المناطق. وستتابع العاصفة اليونور طريقها الاربعاء نحو شمال شرق البلاد وكورسيكا. ومن المتوقع ان تبلغ سرعة الرياح 200 كلم في الساعة في الجزيرة المتوسطية.

في شمال الالب، ستزداد سرعة الرياح لتبلغ 100 كلم في الساعة، على ارتفاعات متوسطة (محطات التزلج) وحتى 180 كلم في الساعة في مناطق اعلى.

يشار إلى أليونور هي العاصفة الرابعة التي تضرب البلاد منذ بداية ديسمبر، بعد آنا وبرونو وكارمن. وقد غادرت هذه الاخيرة فرنسا ليل الاثنين الثلاثاء، مخلفة الاف المنازل المحرومة من الكهرباء.

