روحاني لأردوغان: نأمل انتهاء التظاهرات خلال أيام

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أنه يأمل أن تنتهي التظاهرات التي تهز إيران منذ الأسبوع الماضي "خلال أيام"، كما أعلنت الرئاسة التركية في بيان.

إيلاف من أنقرة: قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أكد في هذا الاتصال الهاتفي على ضرورة حماية "السلم والاستقرار" في المجتمع الإيراني، وأنه يشاطر نظيره الإيراني رأيه بأن الحق في التظاهر يجب ألا يؤدي إلى "انتهاك القانون".

أضاف البيان أن "الرئيس روحاني شكر للرئيس أردوغان تعاطفه، وعبّر عن أمله في أن تنتهي الاحتجاجات خلال أيام".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين تركيا وإيران متقلبة تاريخيًا، لكنها تحسنت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بينما تتعاون أنقرة وطهران مع موسكو بشأن الملف السوري.

