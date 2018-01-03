السفير السعودي يسلم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني

بيروت: سلم السفير السعودي الجديد إلى لبنان وليد اليعقوب الاربعاء أوراق اعتماده للرئيس ميشال عون، وفق ما أعلنت الرئاسة، في خطوة تلي أزمة سياسية بين البلدين إثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض، ثم تراجعه عنها لاحقاً.

وشهدت العلاقة بين البلدين توتراً في الفترة الماضية، على خلفية استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بشكل مفاجئ من الرياض في بداية نوفمبر. وبقي الحريري بعد ذلك في الرياض لمدة أسبوعين وسط ظروف ملتبسة. وقام الحكم اللبناني بحملة دبلوماسية للمطالبة بعودته، وقال عون إنه "محتجز" رغم إرادته في المملكة.

لم تعرف تمامًا ظروف بقاء الحريري في الرياض، لكن بدا واضحا انه يتعرّض لضغوط سعودية. وقد عاد في وقت لاحق إلى بيروت بموجب وساطة فرنسية، واعلن التراجع عن استقالته. وسبق استقالة الحريري توتر على خلفية اتهام الرياض للحكومة اللبنانية بالخضوع لإرادة حزب الله الممثل بالحكومة، وحليفته إيران.

يأتي تقديم اوراق اعتماد السفير السعودي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من موافقة السعودية على تعيين فوزي كبارة سفيراً للبنان لديها. وتوجه كبارة منذ خمسة اشهر الى الرياض التي لم تصدر قرارها بالموافقة الا في نهاية ديسمبر.

ربط زير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية في 21 ديسمبر، تأخر السعودية في الموافقة على السفير اللبناني بـ"اجراءات روتينية أخذت وقتها الكافي". وقال إن "لبنان ردّ بقبول اعتماد" اليعقوب.

ووصل اليعقوب الى لبنان قبل شهر ونصف شهر، لكن وزارة الخارجية لم تحدد موعداً لتقديم أوراق اعتماده في انتظار قبول الرياض تعيين السفير اللبناني لديها. والتقى اليعقوب باسيل الثلاثاء.

ولعبت السعودية منذ عقود دوراً بارزاً في لبنان. وقدمت إليه على مرّ السنين مساعدات على نطاق واسع تراجعت وتيرتها على ضوء التوتر الاقليمي المتصاعد بين الرياض وطهران، وما تعتبره السعودية "هيمنة" من حزب الله على القرار السياسي اللبناني.

