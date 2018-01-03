نحو 400 كوري شمالي لا يزالون يعملون في بولندا

وارسو: ما زالت بولندا تستضيف على اراضيها نحو 400 عامل كوري شمالي، لكنها لم تسلم كوريين شماليين منذ اغسطس 2017 اي اذن عمل جديد "طبقا لقرار الامم المتحدة"، كما اعلنت الاربعاء وزارة العمل البولندية.

وفي 22 ديسمبر، شدد مجلس الامن العقوبات على كوريا الشمالية، ردا على برامجها النووية والبالستية، واستهدف خصوصا عمليات تسليم النفط والعمال الكوريين الشماليين في الخارج الذين يفترض ان تتم اعادتهم جميها الى بلادهم قبل نهاية 2019.

وقالت اليزابيتا رافالسكا وزيرة العمل البولندية "منذ 5 اغسطس 2017، لم يتم في بولندا تسليم اي مواطن كوري شمالي إذن عمل".

وخلال هذه الفترة، "سحب المدراء ايضا 74 اذن عمل سلمت في وقت سابق، فيما يقيم بالاجمال 462 مواطنا كوريا جنوبيا" في بولندا، كما اوضحت.

ويعمل الكوريون الشماليون في الصناعات البحرية البولندية بشكل اساسي.

وقال ستانيسلاو سفيد نائب وزيرة العمل "نقوم بسحب اذونات العمل الصالحة بما في ذلك عبر تدابير ادارية".

واضاف "نحن في هذا المجال منسجمون مع قرار الامم المتحدة ومتفقون مع البلدان التي تدعم القيود على تشغيل العمال الكوريين الشماليين".

وينتشر عشرات الاف العمال الكوريين الشماليين في الخارج وخصوصا في روسيا والصين، من اجل العمل وتأمين عملات صعبة لبلادهم. وتقول الامم المتحدة انهم يعملون "في ظروف تحاكي العبودية".