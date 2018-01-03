مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات شمال مدينة رام الله

رام الله: قتل فتى فلسطيني الاربعاء برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت في قرية قرب مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

واعلنت الوزارة "استشهاد الطفل مصعب فراس التميمي (17 عاماً)، متأثراً بجروح خطرة أصيب بها برصاص الاحتلال في قرية دير نظام شمال رام الله".

وبذلك، يرتفع عدد القتلى منذ اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية الى 14 فلسطينيا.

وقتل هؤلاء في مواجهات مع قوات الامن الاسرائيلية في الاراضي المحتلة وغارات اسرائيلية على قطاع غزة.

من جهتها، اكدت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس ان عشرات من الفلسطينيين شاركوا في اعمال شغب في قرية دير نظام.

وبحسب المتحدثة، فأن الجنود اطلقوا النار على شاب بعد "رصده وهو يحمل مسدسا".

وأشارت المتحدثة الى ان الجيش بدأ التحقيق في الحادث.