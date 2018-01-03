وزير الخارجية التركي يزور ألمانيا السبت

أنقرة: اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الاربعاء انه سيتوجه الى المانيا السبت حيث يلتقي نظيره الالماني سيغمار غابرييل.

وقال تشاوش اوغلو امام عدد من مراسلي وسائل الاعلام التركية في انقرة انه سيلتقي غابرييل في السادس من يناير في المانيا. واورد في تصريحات نقلتها وكالة انباء الاناضول الحكومية "ليس لدينا اي مشكلة مع المانيا ولكن المانيا لديها مشكلة معنا".

وفي اتصال مع فرانس برس، اكد مصدر في وزارة الخارجية التركية هذه الزيارة موضحا انها ستتم في مدينة غوسلار في شمال المانيا والتي يتحدر منها غابرييل. وهي تأتي اثر زيارة قام بها وزير الخارجية الالماني لمدينة انطاليا التي يتحدر منها تشاوش اوغلو في نوفمبر الفائت.

واضاف المصدر ان الوزيرين سيتطرقان الى قضايا ثنائية اضافة الى قضية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، لافتا الى ان الاجتماع يشكل "خطوة نحو تطبيع العلاقات" بين البلدين.

وسيتم اللقاء بين الوزيرين غداة زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لباريس بعدما اعرب عن امله في علاقات افضل مع الاتحاد الاوروبي وبرلين اثر عام متوتر بين الشريكين داخل حلف شمال الاطلسي.

وتدين المانيا بشدة النطاق الواسع الذي اتخذته عملية التطهير في تركيا بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016 والتي ادت الى توقيف اكثر من 55 الف شخص بينهم بعض المواطنين الالمان.

من جهتها، تتهم انقرة برلين بانها تتساهل مع "الارهابيين" عبر ايواء انفصاليين اكراد واخرين تتهمهم بانهم انقلابيون.

حتى ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اعلنت بداية ايلول/سبتمبر انها تؤيد وقف مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، علما بانها تراوح مكانها منذ اعوام، ما اثار غضب انقرة.

