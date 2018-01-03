GMT 14:33 2018 الأربعاء 3 يناير GMT 14:59 2018 الأربعاء 3 يناير  :آخر تحديث
مؤكدًا أنهم يحاولون استعادة زمام الحكم الفاسد

ترمب يعد بتقديم الدعم للإيرانيين في الوقت المناسب

صحافيو إيلاف
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واشنطن: وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء الشعب الإيراني بتوفير الدعم له "عندما يحين الوقت" من دون توضيح ما يعنيه بذلك.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر "كل الاحترام للإيرانيين في الوقت الذي يحاولون فيه استعادة زمام الحكم الفاسد. ستحصلون على دعم كبير من الولايات المتحدة عندما يحين الوقت".

ومنذ بداية الاحداث كثف ترمب هجماته على النظام الإيراني الذي وصفه بأنه "وحشي وفاسد". حتى انه قال الاثنين ان "وقت التغيير" قد حان ووصف شعب إيران بأنه "متعطش للحرية".

ودخلت المظاهرات الإيرانية يومها السابع، الأربعاء، ومع تواصل الاحتجاجات التي عمت مختلف المدن الإيرانية، ارتفع سقف المطالب، وتزايدت حصيلة القتلى الذين بلغ عددهم 22 قتيلاً بحسب أرقام رسمية.

وقد أقدم المحتجون في بعض المناطق على حرق الحوزات العلمية التي تخرّج رجال الدين الشيعة أو الملالي الحاكمين في إيران، خاصة في مدينة "خميني شهر" بمحافظة أصفهان، في دلالة رمزية تظهر مدى الاستياء من حكم رجال الدين في البلاد.

هذا وأشارت وكالات الأنباء الحكومية في إيران ومواقع التواصل الاجتماعي إلى استمرار الاحتجاجات في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان على نفس وتيرة الليالي الماضية، لكن وتيرة الأحداث اشتدت في المدن الصغيرة.



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