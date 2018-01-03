GMT 14:53 2018 الأربعاء 3 يناير GMT 14:59 2018 الأربعاء 3 يناير  :آخر تحديث

قطع خط إمداد للحوثيين بين الحديدة وتعز

صحافيو إيلاف
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صنعاء: نجحت القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف العربي، في تحقيق انتصار نوعي على جبهة الساحل الغربي، وذلك بقطع خط إمداد جماعة الحوثي بين الحديدة وتعز.

وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن "القوات الشرعية المسنودة بالتحالف العربي، قطعت خط إمداد ميليشيات الحوثي بين الحديدة وتعز، جنوب مدينة حيس على جبهة الساحل الغربي".

وكانت الجيش اليمني قد تمكن من أسر العشرات من عناصر الحوثي خلال عملية تمشيط للمواقع التي كان يسيطر عليها الإنقلابيون في جبهة الساحل الغربي للبلاد.

وتصاعدت وتيرة المعارك بين القوات الموالية للرئيس اليمني المسنودة من التحالف العربي، وجماعة الحوثي على أكثر من جبهة، لاسيما في مدينة حيس.

ويأتي ذلك فيما تحقق القوات اليمنية تقدما باتجاه الطريق القريب من مدينة حيس في الساحل الغربي، وذلك لقطع الإمدادات عن الحوثيين.


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