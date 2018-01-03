إسرائيل تعلن اعتقال خلية فلسطينية تعمل لصالح إيران

القدس: أعلن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي الاربعاء انه اعتقل بمساعدة الجيش الاسرائيلي خلية فلسطينية عملت لصالح المخابرات الإيرانية في الضفة العربية.

ومن بين المعتقلين الثلاثة وهم من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، والذين لم يحدد تاريخ اعتقالهم، وجهت التهمة الى محمد محارمة (29 عاما) تهمة "التخابر لصالح تنظيم معاد أجنبي"، وفق بيان صادر عن جهاز الامن الداخلي "الشين بيت".

وقال البيان "ان العضو الرئيسي في تلك الخلية هو محمد محارمة الذي تم تجنيده للمخابرات الايرانية بعد ان التقى بهم في جنوب افريقيا عام 2015، وذلك اثناء زيارته لقريبه بكر محارمة الموجود في جنوب افريقيا ويعمل لصالح المخابرات الايرانية".

ووجهت الى محمد محارمة كذلك تهمة تلقي الاموال من "كيان اجنبي" و"التآمر" لتشكيل تنظيم مخالف للقانون.

واضاف البيان ان "افرادا من المخابرات الايرانية وصلوا من طهران وتم تكليف محمد محارمة بعدة مهام منها تجنيد انتحاري وتشكيل خلية لتنفيذ عمليات إطلاق نار، وتجنيد مواطنين عرب إسرائيليين للعمل لصالح المخابرات الإيرانية، من بينهم صحافيون نظرا لقدرتهم على الوصول إلى اماكن داخل اسرائيل".

وأضاف ان المعتقل الرئيسي تلقى ثمانية آلاف دولار لقاء أنشطته.

والمعتقلان الآخران هما نور محارمة (22 عاما) وضياء سراحنة (22 عاما) وقال جهاز الامن انهما جندا في مدينة الخليل.

وقال البيان انه "اتضح اثناء التحقيق ان المخابرات الايرانية تستخدم جنوب افريقيا ساحة لتجنيد وتشغيل العملاء في الضفة الغربية للعمل ضد إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان انها "ليست المرة الاولى التي يحاول الايرانيون بطرق مختلفة وفي مجالات اخرى المساس بدولة اسرائيل ويسرني ان عناصر الشين بيت والاجهزة الأمنية يحققون النجاح في احباطها".

وتابع نتانياهو "ان ايران تقوم باعمال تخريبية وارهابية ضد دولة اسرائيل ليس فقط من خلال دعم التنظيمات الارهابية مثل حماس وحزب الله والجهاد الاسلامي، بل ايضا من خلال القيام بمحاولات لتنفيذ عمليات ارهابية داخل دولة اسرائيل وضد مواطنيها".