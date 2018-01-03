نجاة رئيس الأركان الكويتي من حادث تحطم مروحية

نصر المجالي: أعلن في الكويت عن نجاة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد خالد الخضر، ووفد عسكري مؤلف من ستة عشر عضوا خلال زيارة رسمية لجمهورية بنغلاديش.

ونفت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الأنباء التي أوردتها صحف محلية في بنغلاديش عن إصابة الخضر ومسؤول آخر رفيع المستوى في الجيش الكويتي.

وقال البيان إن المروحية التي تقل رئيس الأركان العامة والوفد المرافق تعرضت لحادث أثناء هبوطها بسبب "الضباب الكثيف" الذي حجب رؤية الطيار.

وأكدت وزارة الدفاع على أن الخسائر كانت "مادية" فقط، ولكن تكبد أحد المرافقين إصابات خفيفة.

بيان كويتي

وأفاد بيان لمدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي، عدم وقوع إصابات تذكر، إثر تعرض المروحية التى كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش ومرافقيه إلى منطقة سيليت والتابعة للقوة الجوية البنغلاديشية أثناء عملية هبوطها لحادث أسفر عن ارتطامها بمجموعة من الأشجار قبيل وصولها لمدرج الهبوط.

وجاء في البيان: قال تعالى (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم

بداية نحمد الله عز وجل على سلامة جميع أعضاء الوفد العسكري المرافق لنا في زيارتنا لجمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة ، وذلك إثر تعرض المروحية التى كانت تقلنا إلى منطقة سيليت والتابعة للقوة الجوية البنغلاديشية أثناء عملية هبوطها لحادث أسفر عن إرتطامها بمجموعة من الأشجار قبيل وصولها لمدرج الهبوط ، وذلك بسبب كثافة الضباب وإنخفاض الرؤية ، ولله الحمد لم تكن هناك إصابات تذكر والجميع بخير وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأرفع لمقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه أسمى آيات الشكر والتقديرعلى مبادرة سموه الكريمة والأبوية بالإطمئنان علينا ومرافقينا ، مبتهلا للباري جل وعلا أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والعافية ، وهذه البادرة ليس بغريبة على سموه فهو والد الجميع وقائدنا حفظه الله ورعاه.

عدد من أعضاء الوفد المرافق للفريق الخضر

كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو ولي العهد حفظه الله على مبادرته الكريمة والأبوية الاطمئنان علينا ومرافقينا سائلا المولى عز وجل أن يحفظه ويرعاه ويديم عليه موفور الصحة والعافية ، وكذلك الشكر لسعادة رئيس مجلس الأمة الموقر وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

والشكر موصول لسيدي معالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح على متابعته وإهتمامه فور وقوع الحادث والإطمئنان علينا جميعاً ، والشكر كذلك لجميع أصحاب المعالي الوزراء ، ورؤساء الأركان بالدول الشقيقة والصديقة ، وللأخوة النواب وجميع الشخصيات ، ومنتسبي الجيش الكويتي وإلى الشعب الكويتي الأصيل ولكافة من بادر بالسؤال والاطمئنان علينا الذين توالت إتصالتهم تباعا للإطمئنان والتهنئة بالسلامة ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله .

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين .

اعضاء الوفد

وفي الآتي أسماء أعضاء الوفد المرافق لرئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر أثناء سقوط المروحية: اللواء الركن أنور المزيدي رئيس هيئة التعليم العسكري، اللواء الركن بحري عبدالله دشتي آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، اللواء الركن بحري خالد الكندري آمر القوة البحرية، العميد الركن علي الشنفا معاون رئيس الأركان لهيئة الإمداد والتموين، العميد الركن نعمان الراشدمدير شؤون مكتب رئيس الأركان العامة للجيش، العقيد د. وليد الياسين مدير الطبابة القوات – هيئة الخدمات الطبية، العقيد الركن علي البصري رئيس فرع العقود الخاصة، المقدم الركن زيد العليان مساعد الملحق العسكري في جمهورية بنغلاديش.