واشنطن: وصف المخطط الاستراتيجي السابق في البيت الابيض ستيف بانون اللقاء بين نجل الرئيس دونالد ترمب، دون جونيور ومحامية روسية خلال الحملة الرئاسية في 2016 بأنه "خيانة" و"غير وطني"، بحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان الاربعاء.

وجاءت تصريحات بانون اللاذعة في كتاب لمايكل ولف بعنوان "نار وغضب: داخل بيت ترمب الابيض" مرتقب نشره الاسبوع المقبل.

وينقل الكتاب عن بانون قوله "سيكسرون دون جونيور مثل بيضة على التلفزيون الوطني".

كما نقل عن بانون الذي غادر البيت الابيض في أغسطس الماضي، قوله ان التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016، سيركز على غسيل الاموال.

انضم بانون لحملة ترمب قبل شهرين من اجتماع يونيو 2016 بين المحامية الروسية نتاليا فيسلنيتسكايا ومسؤولين في الحملة.

وحضر دونالد ترمب جونيور وصهر الرئيس ترمب جاريد كوشنر ومدير الحملة آنذاك بول مانافورت، اللقاء الذي عقد في برج ترمب في نيويورك.

وحضر دونالد ترمب جونيور اللقاء مع المحامية الروسية بعد ان تلقى وعودا بالحصول على مواد مسيئة لحملة منافسة والده الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وينقل الكتاب عن بانون قوله "ظن الرجال الكبار الثلاثة في الحملة ان لقاء حكومة اجنبية في برج ترمب في قاعة المؤتمرات في الطابق ال25 -- من دون محامين، فكرة جيدة".

ويضيف "لم يكن برفقتهم اي محام".

ويقول "حتى لو كنت تعتقد ان اللقاء ليس خيانة وليس غير وطني أو قذارة، وانا اعتقد انه كل ذلك، كان الاجدى الاتصال بمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) فورا".

والتحقيقات التي يجريها مولر، المدير السابق لاف بي آي، تنظر فيما اذا كانت حملة ترمب تواطأت مع روسيا لفوزه في الانتخابات -- وهي التهمة التي يرفضها الرئيس تكرارا وبشدة.

وقال ترمب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الاسبوع الماضي انه يتوقع ان تكون تحقيقات مولر "عادلة".

وأدين مانافورت وأحد شركائه بتهمة غسيل الاموال، وهي لا ترتبط بحملة ترمب، فيما أقر مايكل فلين مستشار الامن القومي السابق لترمب بأنه كذب على مكتب الاف بي آي.

وبحسب الغارديان ينقل الكتاب عن بانون تعليقات قاسية حول كوشنر، قطب العقارات الثري من نيويورك وزوج ايفانكا ابنة ترمب.

ويقول بانون عن التحقيق الذي يجريه مولر "تدرك الى اين ذاهب".

ويضيف "المسألة برمتها تتعلق بغسيل الاموال ... طريقهم الى ترمب اللعين تعبر في بول مانافورت ودون جونيور وجاريد كوشنير ... واضح جدا".

ويتابع ان التحقيق "يطال دويتشه بنك وكل قذارة كوشنر ... قذارة كوشنر كريهة. سيذهبون هناك".

منذ مغادرته البيت الابيض في آب/اغسطس اتخذ بانون مواقف معارضة لادارة ترمب.

