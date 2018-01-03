السعودية وقبرص توقعان اتفاقيات تعاون

إيلاف من الرياض: وقعت الحكومتان السعودية والقبرصية في الرياض الأربعاء اتفاقيتين ومذكرة تفاهم تضمنت، توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي، وقعها من الجانب السعودي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب القبرصي معالي الخارجية ايونس كاسوليديس.

كما تم توقيع برنامج تنفيذي بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، ووزارة النقل بجمهورية قبرص، وقعه من الجانب السعودي وزير النقل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ومن الجانب القبرصي وزير النقل والاتصالات والأشغال ماريوس ديمتريادس.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية القبرصية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب القبرصي معالي الخارجية ايونس كاسوليديس.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس نيكوس اناستاسيادس، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتنمية التعاون بين المملكة وقبرص في مختلف المجالات، كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والتي تطابقت وجهات نظر البلدين حيالها.

وتعد زيارة اناستاسيادس هي الأولى لرئيس قبرصي الى المملكة، وجاءت تلبية لدعوة سعودية أعلنت عنها نيقوسيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

تعزيز العلاقات

ووصف المتحدث باسم الحكومة نيكوس خريستودوليديس الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسياديس إلى السعودية بأنها تاريخية وتحقق هدفاً للسياسة الخارجية في تعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وقال خريستودوليديس للصحفيين في الرياض أن هذه هي الزيارة الأولى لرئيس قبرصي للمملكة منذ تأسيس الجمهورية في عام 1960.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية أن الزيارة تحقق من أهداف سياستنا الخارجية، فبعد افتتاح بعثة دبلوماسية في الرياض، واعتماد سفير المملكة العربية السعودية في قبرص، أخذت علاقاتنا شكلاً جديداً وتتعلق بأحد أهم اعمدة سياستنا الخارجية التي تهدف الى تعزيز علاقاتنا مع دول الخليج".

من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن العلاقات بين السعودية وقبرص أصبحت أقرب تحت قيادة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس.

وذكر بيان صدر اليوم عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس اناستاسياديس التقى مع الزيانى اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض. وشكر أمين عام مجلس التعاون الخليجي الرئيس على الموقف الذي تحافظ عليه قبرص داخل الاتحاد الأوروبي تجاه المملكة العربية السعودية.

حضر مراسم التوقيع، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان وقبرص عصام بن إبراهيم بيت المال.

كما حضرها من الجانب القبرصي، وزير الدفاع كريستوفرز فوكيدس، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة جورجيوس لاكوتيس، والمتحدث الرسمي مدير المكتب الدبلوماسي نيوكس كريتو دوليدس، وسفير الأمن الوطني مستشار فخامة الرئيس كرياكوس كوروس، وسفير قبرص لدى المملكة نيوكس باني.