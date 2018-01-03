باريس: أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء عن مشروع قانون لمكافحة "الأخبار الكاذبة" على الانترنت اثناء "مرحلة انتخابية"، في إشارة مبطنة إلى وسيلتي الاعلام الروسيتين آر تي (روسيا اليوم سابقا) وسبوتنيك.

وصرح ماكرون أثناء التعبير عن تمنياته للصحافيين بمناسبة العام الجديد "سوف نطور جهازنا القضائي لحماية الحياة الديموقراطية من هذه الاخبار الخاطئة". وكان الرئيس الفرنسي اعتبر الوسيلتين الاعلاميتين الروسيتين الناطقتين بالفرنسية في ايار/مايو بعد انتخابه ضمن "أجهزة التأثير".

كذلك اعلن عن تعزيز سلطات هيئة ضبط المرئي والمسموع "لمكافحة اي محاولة إخلال تجريها خدمات تلفزيون خاضعة لسيطرة أو تأثير دول أجنبية".

وفي ايار/مايو اتهم الرئيس الفرنسي اثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قناة آر تي ووكالة سبوتنيك العامة الروسيتين، اللتين تديران مواقع باللغة الفرنسية، بنشر "حقائق مضادة مخزية" و"دعاية كاذبة".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الاف الوثائق الداخلية الخاصة بمحيط المرشح ماكرون اثناء الحملة الانتخابية، في ما اعتبر محاولة "لزعزعة الديموقراطية على ما جرى في الولايات المتحدة في الحملة الانتخابية الأخيرة".

