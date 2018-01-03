التحالف: فشل محاولة حوثية لاطلاق صاروخ باليستي على السعودية

إيلاف من الرياض: كشفت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أن جماعة الحوثي فشلت الجمعة الماضية في إطلاق صاروخ باليستي على السعودية، كما تم إفشال محاولات حوثية عدة للتمترس وزرع ألغام وعبوات على الحدود السعودية.

وانتقد المتحدث الرسمي للتحالف العقيد الطيار تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي بالرياض اليوم الأربعاء، تصريحات المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، وقال "إنه على منسق الشؤون الإنسانية في اليمن الالتزام بمهام عمله".

وأوضح العقيد المالكي، أن قرار قتل المليشيات الحوثية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح جاء من إيران، وأن العلاقة بين إيران ومليشيا الحوثي علاقة قائمة على المصالح المشتركة.

وأضاف المتحدث، أن طيران التحالف استهدف عناصر وأسلحة للانقلابيين على الحدود مع المملكة، بجانب استهداف كهوف تخزين صواريخ بالستية وأسلحة في معسكر العمد في العاصمة صنعاء.

وأشار إلى إحراز تقدم للقوات الشرعية على العديد من المحاور في اليمن.