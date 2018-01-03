بولندي يغادر طائرة من جناحها

حاول مسافر مغادرة طائرة شركة رايان إير بشكل استثنائي في أحد المطارات الإسبانية.

وقد تأخرت رحلة الشركة، التي توجهت في أول يوم من السنة الجارية من مطار ستانستيد في العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة ملغا الإسبانية، نحو ساعة كاملة قبل إقلاعها من لندن وبعد وصولها ملغا أبقى الطاقم الركاب في الداخل نحو 30 دقيقة أخرى.

وبشكل مفاجىء قام احد الركاب بالخروج من باب الطائرة ليسير قليلا فوق الجناح الأيسر ومعه حقيبة حيث جلس بضعة دقائق قبل أن يتحدث معه افراد الطاقم ويعيدوه إلى الداخل.

وتضاربت الأقاويل حول سبب قيام المسافر وهو يحمل الجنسية البولندية وفي الحقبة السادسة من العمر بهذه الخطوة.

ونقلت جريدة الديلي ميل البريطانية شهادتين من ركاب الرحلة قال الأول إن الرجل صاح قائلا "سوف اخرج من عند الجناح" قبل أن يفعل قفل مخرج الطوارئ ويفتح الباب متجها إلى جناح الطائرة الأيسر.

وقال الآخر إن الرجل كان يعاني من مشكلة في التنفس لذا أقدم على هذا الفعل.

واحتجزت السلطات الأمنية في المطار الرجل بعد خروج الركاب وبدأت التحقيق معه.

من جانبها، قالت شركة رايان إير إن ما فعله الراكب يعد اختراقا لإجراءات الأمن والسلامة المعمول بها في الرحلات الجوية.

وفي عام 2016 قفز مسافر من منصة تحميل ركاب الطائرات في مطار مدريد بعد تحرك الطائرة بعيدا عنه استعدادا للإقلاع.

وبعد وصوله إلى أرض المدرج بدأ المسافر في الجري ليصل إلى الطائرة التي تأخر عن موعدها.