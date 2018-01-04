GMT 2:00 2018 الخميس 4 يناير GMT 20:23 2018 الأربعاء 3 يناير  :آخر تحديث
وسط عاصفة عاتية تكتسح الأراضي الاميركية

ثلوج في فلوريدا للمرة الأولى منذ 29 عامًا

صحافيو إيلاف
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ميامي: هطلت الثلوج الاربعاء على شمال فلوريدا في ظاهرة لم يشهدها سكان الولاية منذ ثلاثة عقود حملتها عاصفة ثلجية تضرب كامل الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الأميركية من أن العاصفة الشتوية الكبيرة ستحمل ثلوجا وجليدا من فلوريدا في الجنوب الشرقي وحتى نيو انغلند في الشمال الشرقي يومي الأربعاء والخميس.

وناشد حاكم فلوريدا ريك سكوت سكان شمال الولاية "الاستعداد لظروف جوية شديدة البرودة قد تشمل الثلج او البرد او الجليد".

ويتوقع هطول الثلوج على مدينة نيويورك بسماكة 8 الى 15 سنتمترا ابتداء من ليل الأربعاء وطيلة الخميس.

واستيقظت تالاهاسي عاصمة فلوريدا في أقصى شمال "الولاية المشمسة" الأربعاء على طبقة خفيفة من الثلج هي الأولى منذ 1989، وفقا لقناة ويذر تشانل المتخصصة بالطقس.

وهرع السكان المعتادون على الاعاصير لالتقاط الصور احتفاء بالغطاء الأبيض النادر الحدوث في هذه الولاية الدافئة في العادة.

وتوقعت الارصاد هبوط درجة الحرارة ليلا في تالاهاسي الى مستويات دون الصفر هذا الاسبوع.



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