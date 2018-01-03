ترامب: بانون فقد عقله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المستشار السابق في البيت الأبيض ستيف بانون فقد عقله بعدما أقيل من منصبه.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما نقل عن بانون في كتاب جديد وصفه لاجتماع بين الروس ونجل ترامب بالخيانة.

وقال بانون في الكتاب المنتظر نشره قريبا للصحفي مايكل ولف إن "الروس عرضوا على نجل ترامب معلومات تدمر جهود المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون".

وقال ترامب في تصريحات صحفية "ستيف بانون ليس له علاقة بي أو بفترة رئاستي، وعندما تم فصله لم يفقد عمله فقط بل فقد عقله أيضا".

وأضاف ترامب "ستيف بدأ العمل معي بعدما كنت قد فزت بالفعل بترشيح الحزب الجمهوري متفوقا على 17 منافسا".

وقال أيضا "الآن هو بمفرده وستيف يتعلم أن النجاح ليس بالسهولة التي أجعله يبدو بها وليس له أي نصيب في النجاح التاريخي الذي تم بمشاركة الرجال والنساء المنسيين في هذه الأمة".