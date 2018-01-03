30 جنديا لايزالون مفقودين اثر هجوم لبوكو حرام في نيجيريا

كانو: لازال 30 جنديا على الاقل مفقودين اثر هجوم على قاعدتهم العسكرية في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا اثناء عطلة عيد الميلاد كان اوقع خمسة قتلى، بحسب ما افادت مصادر امنية الاربعاء.

وكان مسلحو التنظيم الاسلامي المتطرف شنوا هجوما على ثكنة بقرية كاناما على الحدود مع النيجر ما ادى الى تبادل مطول لاطلاق النار وتدخل القوات الجوية.

وقال ضابط طلب عدم كشف هويته "فقدنا خمسة رجال في هذا الهجوم ولا يزال 30 في عداد المفقودين".

واضاف "لا نعلم حتى الان ان كانوا قد فروا اثناء الهجوم او انهم اسروا من قبل الارهابيين".

واكد هذه الحصيلة عضو ميليشيا مدنية تقاتل الى جانب الجيش في هذه الحرب التي تشهدها منطقة بحيرة تشاد منذ 2009.

وجاء الهجوم في وقت ضاعف فيه الجهاديون الذين باتوا منقسمين الى مجموعتين، من اعمال العنف والاعتداءات شبه اليومية منذ عطلة عيد الميلاد.

وتنشط مجموعة ابو مصعب البرناوي القريبة من تنظيم الدولة الاسلامية خصوصا على الحدود مع تشاد والنيجر وتستهدف بشكل خاص الجيش النيجيري.

اما مجموعة الزعيم التاريخي لبوكو حرام ابوبكر الشكوي فانها متحصنة بغابات سامبيسا على الحدود مع الكاميرون وهي تنفذ اعتداءات انتحارية ضد مدنيين مسلمين لا ينضمون اليها متهمة اياهم بالتآمر مع السلطات.

واوقع انفجار عنيف نفذه انتحاري في مسجد بغامبورو الاربعاء على الحدود مع الكاميرون 14 قتيلا. وخطف ثلاثون حطابا ايضا من المجموعة في البلدة ذاتها الثلاثاء.

وخلف الصراع المسلح مع الاسلاميين المتطرفين في نيجيريا منذ 2009 اكثر من 20 الف قتيل و2,6 مليون نازح وسط ازمة انسانية وغذائية في المنطقة.