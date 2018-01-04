أنقرة تعتبر إدانة محكمة في نيويورك لمصرفي تركي تدخلا في شؤونها

أنقرة: هاجمت انقرة بعنف الخميس ادانة محكمة في نيويورك لمصرفي تركي بالتورط في مخطط لمساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الاميركية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان انه بهذا القرار الذي صدر الاربعاء "تدخلت (...) المحكمة الاميركية في الشؤون الداخلية لتركيا بشكل غير مسبوق".

واضاف البيان ان هذا القرار "الجائر" يستند الى "+ادلة+ مزعومة خاطئة ويمكن استغلالها سياسيا"، داعيا المحكمة الى التراجع عن قرارها الذي يشكل "عارا على القضاء".

ودانت محكمة في نيويورك الاربعاء المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا بتهمة التورط في مخطط لمساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الاميركية، في قضية أدت الى توتر في العلاقات بين انقرة وواشنطن.

ووجدت هيئة المحلفين هاكان اتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" (بنك الشعب) التركي الحكومي مذنبا بخمس تهم بالاحتيال المصرفي والتآمر.

وجرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب الذي اصبح شاهدا للحكومة بعد إقراره بتورطه كوسيط أساسي لتجارة اقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لايران عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.

