أول لقاء بين وزيري الدفاع الكويتي والبريطاني الجديدين

أشاد وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون بالدور المهم الذي تلعبه دولة الكويت في المنطقة عبر مشاركتها الرئيسة في التحالف الدولي لمكافحة داعش، مشيرًا إلى الدور الإنساني للكويت باعتبارها إحدى الدول المانحة الرئيسة للمساعدات الإنسانية.

إيلاف: أكد ويلياسمون خلال زيارته للكويت يوم الأربعاء ترحيب بلاده بما تقوم به الكويت من دور محمود في فض النزاعات الإقليمية والوساطات بين الفرقاء، خصوصًا بعد شغلها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للعامين 2018 و2019.

وفي أول زيارة له منذ تعيينه وزيرًا للدفاع في بريطانيا في نوفمبر 2017، التقى ويليامسون الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. كما التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وهنّأه على تعيينه أخيرًا في هذا المنصب.

وقال ويليامسون: إن هذه الزيارة هي بمثابة فرصة مهمة للبناء على العلاقة الدفاعية الممتازة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وذلك كجزء من العلاقات الثنائية الوثيقة والودية بين البلدين.



أضاف: ترحّب المملكة المتحدة بالدور المهم الذي تلعبه الكويت في المنطقة – كشريك رئيس في التحالف لمكافحة داعش وكإحدى الدول المانحة الرئيسة للمساعدات الإنسانية وكوسيط في النزاعات الإقليمية – وفي العالم بشكل عام، بينما تنضم الكويت إلى مجلس الأمن في 2018 - 2019.

اتفاقية تعاون عسكري

وكانت الكويت وبريطانيا وقعتا في أغسطس 2017 اتفاقية تعاون عسكري، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع السابق مايكل فالون للدولة الخليجية، وحينها صرح الوزير بأن بريطانيا ستواصل التزامها بأمن الكويت، وستظل حليفًا قويًا لها.

وشدد فالون على أن أمن دولة الكويت والخليج من الأمن القومي لبريطانيا، مشيرًا إلى أن بلاده أظهرت التزامها بأمن الكويت في الماضي من خلال المساعدة على تحريرها من براثن الغزو العراقي، وستواصل جهودها لتقديم العون إليها لحفظ أمنها واستقرارها.

وأكد حرص بريطانيا واستعدادها لتعزيز التعاون في مجال التدريبات العسكرية مع دولة الكويت، موضحًا أن "قواتنا الجوية تستخدم نفس المقاتلات، يورفايتر، ومع زيادة التدريبات المشتركة سيكون من الطبيعي نقل العلاقات العسكرية بين البلدين إلى مستويات أرحب".

