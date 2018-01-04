باريس: تتسبب العاصفة "اليونور" التي تضرب منذ الاربعاء مساحات واسعة في اوروبا، بدمار كبير وسقوط قتلى وتوقف حركة النقل في بعض المناطق وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.

وقتل شخصان على ساحل منطقة الباسك الاسبانية (شمال) بعد أن جرفت الأمواج زوجين، على ما أفاد مسؤولون، في حين توجهت فرق الطوارئ لإنقاذ شخص ثالث حاول مساعدتهم على النجاة.

وفي فرنسا، قتل متزلج يبلغ 21 عاما جراء سقوط شجرة في موريللون في جبال الألب الفرنسية حيث أجبرت ظروف الطقس الخطيرة الكثير من المنتجعات على إغلاق أبوابها.

وقال مايكل برنييه المتحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس إن أكثر من 12 شخصا، من بينهم أربعة في حالة خطرة اصيبوا في انحاء فرنسا جراء العاصفة التي يعدها خبراء الارصاد الجوية الأعنف في ثماني سنوات.

وفي جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط، سجلت هبات من الرياح تزيد سرعتها على 140 كيلومترا في الساعة، ما ساعد في تأجيج النيران في حرائق الغابات التي سببتها سقوط خطوط الكهرباء. وجرح ثلاثة أشخاص في هذه الاضطرابات الجوية في الجزيرة.

وفي لينك بوسط سويسرا، جرح ثمانية اشخاص حين أدت الرياح العاتية إلى انقلاب عربة قطار، فيما اصيب شخص جراء سقوط شجرة في قرية هيش في جنوب هولندا. واجبرت الرياح العاتية السطات على اغلاق المطارات في ستراسبورغ وبازل-مولوز على الحدود بين فرنسا وألمانيا وسويسرا قبل أن يعاد فتحهما لفترة قصيرة بعد ذلك.

وفي مطار شارل ديغول في باريس، تأخرت 60 بالمئة من الرحلات المغادرة صباح الأربعاء وثلث الرحلات القادمة فيما تم تغيير مسارات عدة رحلات أخرى قبل أن تتراجع شدة الرياح قليلا.

وأحدثت الرياح كذلك حالة من الفوضى في خدمات القطارات في عدة مناطق فرنسية اثر سقوط اشجار وخطوط كهرباء وغيرها. وبقي نحو 225 ألف منزل في أنحاء فرنسا دون كهرباء وسط توقعات بحدوث فيضانات "كثيفة" على سواحل الأطلسي.

وأغلق برج ايفل الذي يستقبل عادة ستة ملايين زائر كل عام امام الزوار صباح الخميس بسبب العاصفة قبل أن يفتح لاحقا. كما اغلقت كل حدائق باريس ليوم واحد الاربعاء خشية سقوط جذوع الأشجار على المارة.

صقيع ورعد وبرق

وصلت العاصفة "اليونور" إلى القارة الأوروبية بعدما ضربت انكلترا وايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا فيما تم إغلاق أحد أكبر السدود المتحركة في العالم "ثايمز باريير" لحماية لندن من الفيضانات.

وقال خبير الأرصاد الجوية بيكي ميتشل "شهدنا بعض الأمطار الغزيرة في انحاء جنوب بريطانيا مصحوبة بصقيع، ورعدا وبرقا". وضربت رياح عاتية تبلغ سرعتها 160 كلم/الساعة ويستمورلاند في شمال غرب بريطانيا حيث تسبب انقلاب مركبات وشجر في إغلاق طرق سريعة رئيسية.

وفي ايرلندا، قالت شركة الكهرباء إن الخدمة اعيدت إلى 123 الف مشترك، فيما لا تزال الكهرباء مقطوعة عن 27 ألف آخرين. وفاضت الشوارع في غالواي على الساحل الغربي بالمياه بعد أن تجاوزت الامواج العالية الحواجز البحرية، ما استدعى نشر نحو 25 جنديا لتعزيز جهود مكافحة الفيضانات.



ورفعت درجة التأهب في بلجيكا واجزاء من اسبانيا إلى المستوى "البرتقالي" وهو الثالث من أربعة ودعا المسؤولون السكان إلى توخى الحذر. ورغم تراجع الرياح مع حلول منتصف اليوم، تلقى عمال الإغاثة في بروكسل نحو 70 اتصالا من انحاء المدنية، تحديدا بعد سقوط عدة أشجار.

وفي هولندا، ألغيت 252 من نحو 1200 رحلة في مطار سخيبول في امستردام فيما أغلقت طرقات رئيسية وخطوط قطارات. وأغلقت السلطات الهولندية لأول مرة كافة حواجز العواصف الخمسة على ساحل بحر الشمال، حسب ما اعلنت وزارة النقل.

واضطربت حركة النقل الجوي في مطاري فرانكفورت وزوريخ بينما دعا المسؤولون السويسريون إلى تجنب السير في الغابات. وأعلنت محطة "آر تي اس" التلفزيونية أن الكهرباء قطعت عن نحو 14 ألف منزل في عدة مناطق سويسرية.

وأغلقت معظم مراكز التزلج في سويسرا والالب الفرنسية، حيث بلغت سرعة الرياح 250 كلم/الساعة. وقال ديفيد بونسون مسؤول التزلج في سافوي "من الافضل لكم البقاء (في المنازل) أمام نيران (التدفئة) اليوم".

و"اليونور" هي رابع عاصفة كبيرة تضرب أوروبا منذ ديسمبر.