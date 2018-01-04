بكين توفد مبعوثا الى سيول لبحث ملف بيونغ يانغ

بكين: اعلنت الصين الخميس قرب توجه مبعوث خاص الى كوريا الجنوبية حيث سيبحث الوضع في شبه الجزيرة الكورية عشية مباحثات محتملة بين سيول وبيونغ يانغ.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية ان نائب وزير الخارجية كونغ شوانيو سيجري الجمعة والسبت "تبادلا لوجهات النظر" مع المبعوث الكوري الجنوبي لمباحثات السلام لي دو-هون.

وياتي اللقاء في وقت اقترحت كوريا الجنوبية على جارتها الشمالية مباحثات في مستوى رفيع الثلاثاء. والهدف هو مشاركة بيونغ يانغ في الالعاب الاولمبية الشتوية التي تنظمها سيول وايضا "قضايا اخرى موضع اهتمام مشترك".

وكثفت كوريا الشمالية في الاشهر الاخيرة اطلاق الصواريخ البالستية واجرت تجربة نووية سادسة.

وردا على ذلك فرض مجلس الامن الدولي سلسلة عقوبات على بيونغ يانغ التي لا يبدو انها تتنازل قيد انملة.

وتبرر بيونغ يانغ طموحاتها العسكرية بضرورة حماية نفسها من واشنطن.

بيد ان سنة 2018 بدأت باجواء من التهدئة حيث اعادت الكوريتان الاربعاء خدمة الهاتف الاحمر عبر الحدود المتوقفة منذ 2016 وذلك بعد ان تحدث رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ اون عن مشاركة بلاده في الالعاب الاولمبية الشتوية التي تنطلق في كوريا الجنوبية في فبراير 2018.

وردت كوريا الجنوبية على هذا الانفتاح بشان ملف الالعاب الاولمبية باقتراح عقد مباحثات رفيعة المستوى في 9 يناير الحالي، وذلك لاول مرة منذ 2015.

واعتبرت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي ان هذا الحوار بين الكوريتين لن يكون الا مجرد "ترقيع" طالما لم يتم التطرق الى تسلح كوريا الشمالية النووي.

لكن الرئيس دونالد ترمب قال الخميس ان هذه المباحثات هي "امر جيد".