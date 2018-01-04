روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل في ايران

موسكو: حذرت موسكو الخميس واشنطن من التدخل في "الشؤون الداخلية" لايران بعد ان وعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بمساعدة الايرانيين على "استعادة زمام الحكم" في اعقاب التظاهرات الاحتجاجية.

وقال مسؤول في البيت الابيض انه يجري بحث فرض عقوبات على المتورطين في "قمع" التظاهرات التي قتل خلالها 21 شخصا في خمسة ايام.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية "نحذر الولايات المتحدة من اي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجهمهورية الاسلامية الايرانية".

وقال ريابكوف انه "رغم المحاولات العديدة لتشويه ما يجري فعلا (في ايران)، انا على ثقة ان جارتنا وصديقتنا، ستتغلب على صعوباتها الحالية".

وانتقد ايضا دعوة السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي لعقد اجتماع طارئ في مجلس الامن لمناقشة اعمال العنف.

واتهمت ايران الاربعاء في الامم المتحدة الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

اندلعت الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية في مشهد ثاني اكبر المدن الايرانية في 28 ديسمبر، وسرعان ما امتدت الى مدن اخرى في ايران ثم تحولت الى تظاهرات ضد النظام.

ونزل عشرات الاف الايرانيين الى الشارع في العديد من المدن الاربعاء والخميس في تظاهرات مؤيدة للنظام.