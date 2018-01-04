اربعة قتلى ونحو اربعين جريحا في حادث قطار في جنوب افريقيا

جوهانسبرغ: قتل اربعة اشخاص وجرح حوالى اربعين آخرين في حادث قطار في جنوب افريقيا، حسبما اعلنت فرق الانقاذ.

وقال شهود عيان ان القطار اصطدم بشاحنة بالقرب من مدينة كرونستاد في وسط جنوب افريقيا على بعد حوالى مئتي كيلومتر جنوب غرب جوهانسبرغ.

وذكرت هيئة الانقاذ "نيتكير 911" على حسابها على تويتر ان "حوالى اربعين شخصا جرحوا واربعة آخرين قتلوا في حادث قطار في منطقة كرونستاد".

وخرجت عدة مقطورات عن السكة واشتعلت فيها النيران، حسبما ذكرت وسائل الاعلام المحلية. وتمت معالجة عدد من الجرحى ميدانيا بينما نقل آخرون الى المستشفى.

وقع هذا الحادث خلال العطلة المدرسية في جنوب افريقيا.