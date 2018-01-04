ترمب: المحادثات بين سيول وبيونغ يانغ أمر جيد

واشنطن: صرح الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس ان المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية "أمر جيد"، معتبرا انها جاءت نتيجة حزمه حيال بيونغ يانغ.

وكتب ترمب في تغريدة "مع كل هؤلاء الخبراء الفاشلين الذين يعطون آراءهم، هل يعتقد احد ان محادثات وحوارا كان يمكن ان يجري بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لو لم أكن حازما وقويا ومستعدا لاستخدام قوتنا ضد الشمال؟".

واضاف "انهم أغبياء لكن المحادثات أمر جيد".

وقبل يومين كانت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي ابدت تحفظا واضحا على هذه المحادثات معتبرة ان هذا الحوار سيكون مجرد "ترقيع" اذا لم يبحث حظر "كافة اسلحة كوريا الشمالية النووية".

وكثفت كوريا الشمالية في الاشهر الاخيرة اطلاق الصواريخ البالستية واجرت تجربة نووية سادسة. وردا على ذلك فرض مجلس الامن الدولي سلسلة عقوبات على بيونغ يانغ.

بيد ان سنة 2018 بدأت باجواء من التهدئة حيث اعادت الكوريتان الاربعاء خدمة الهاتف الاحمر عبر الحدود المتوقفة منذ 2016 وذلك بعد ان تحدث رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ اون عن مشاركة بلاده في الالعاب الاولمبية الشتوية التي تنطلق في كوريا الجنوبية في فبراير 2018.

وردت كوريا الجنوبية على هذا الانفتاح بشان ملف الالعاب الاولمبية باقتراح عقد مباحثات رفيعة المستوى في 9 كانون الثاني/يناير الحالي، وذلك لاول مرة منذ 2015