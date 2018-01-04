كوريا الشمالية تقصف إحدى مدنها!

المدينة التي تم ضربها مكتظة بالسكان

لندن: ذكرت وسائل إعلام غربية أن كوريا الشمالية ضربت عن طريق الخطأ إحدى مدنها بعد فشل اختبار صاروخ بالستي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كوريا الشمالية فشلت في إجراء اختبار لصاروخ بالستي، مما جعله يضرب مدينة توكتشون.

وتظهر صور الأقمار الصناعية الأضرار الناجمة عن الإطلاق الفاشل للصاروخ متوسط المدى من طراز هواسونغ كن-17، بعد وقت قصير من إقلاعه.

وجرى إطلاق الصاروخ من مطار بوكتشانغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية، على بعد 40 ميلاً شمال بيونغيانغ يوم 28 أبريل من العام الماضي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن صور موقع "غوغل إرث" أظهرت الأضرار التي خلفها الصاروخ بعد أيام قليلة من فشل الاختبار.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا، على الرغم من أن المبنى المتضرر قريب من إحدى المناطق المكتظة بالسكان.