عودة اكثر من نصف النازحين في العراق الى منازلهم

بغداد: فاق عدد النازحين الذين عادوا الى منازلهم عدد من اضطروا لمغادرتها في العراق وذلك للمرة الاولى منذ احتلال مسلحين متطرفين مناطق واسعة من البلاد في 2014، بحسب ما اعلنت الخميس المنظمة الدولية للهجرة.

واوضح المصدر انه في نهاية ديسمبر 2017 عاد 3,22 ملايين نازح الى منازلهم، في حين لا يزال 2,61 مليون نازحين.

وجاء هذا التطور في نهاية الشهر الذي اعلنت فيه السلطات العراقية نصرها العسكري على مسلحي تنظيم داعش الذين طردوا من كافة مراكز المدن.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة في العراق ساندرا بلاك انه على سبيل المثال "بنهاية 2015 عاد اقل من نصف مليون نازح الى منازلهم (..) وفي 2017 عاد 1,85 مليون نازح".

واوضحت ان "استعادة القوات العراقية مناطق واسعة كان مهما وتحسن الامن".

احتل التنظيم الاسلامي المتطرف في 2014 ثلث اراضي العراق وهدد وجود الدولة، قبل الهجوم المضاد للقوات العراقية.

ويوجد نحو ثلث النازحين في محافظة نينوي (شمال) وكبرى مدنها الموصل وهي ثاني مدن العراق وشهدت حرب شوارع استمرت تسعة اشهر انتهت بتحريرها من المتطرفين.

وبين النازحين العائدين هناك اكثر من مليون عادوا الى محافظة الانبار ذات الغالبية السنية وحيث دارت آخر معركة لاستعادة آخر البلدات التي كانت بيد المسلحين المتطرفين.

وقالت ساندرا بلاك ان بين العائدين "نحو الثلث اكدوا انهم وجدوا منازلهم مدمرة تماما أو إلى حد كبير و60 بالمئة وجدوها متضررة بشكل متوسط".

كما تضررت البنى التحتية من اعمال العنف ولا تتوفر في بعض الاحياء حتى الان خدمات الكهرباء وماء الشرب.