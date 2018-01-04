50 قتيلا ضحايا سقوط حافلة فوق شاطىء صخري في البيرو

ليما: واصل رجال الانقاذ الاربعاء انتشال جثث ضحايا حادث سقوط حافلة فوق شاطئ صخري الذي اسفر عن سقوط خمسين قتيلا على الاقل في البيرو.

وقال مدير الصحة في منطقة ليما فيليكس بالومو لاذاعة "ار بي بي" ان "عملية التعرف على هويات الضحايا انتهت"، موضحا انه "تم انتشال جثث خمسين شخصا".

واوضح ان بين الضحايا ستة اطفال.

شارك حوالى مئتي شرطي وعسكري وبحار في انتشال الجثث التي علقت داخل حطام الحافلة في ظروف صعبة إذ تضرب أمواج عنيفة الشاطىء، وأضطر المد السلطات إلى تعليق العمليات مساء الثلاثاء.

ووقع الحادث عند "منعطف الشيطان" الذي يرتفع حوالى مئة متر عن سطح المحيط الهادئ ويقع بالقرب من باسامايو على بعد حوالى 45 كلم شمال العاصمة ليما.

وكانت الحافلة متجهة الى العاصمة البيروفية من مدينة هواشو (وسط) وعلى متنها 55 راكبا وسائقان.

والحافلة الزرقاء التي تحولت كومة حديد استقرت رأسا على عقب فوق صخور البحر. واضطر قسم من عناصر الانقاذ من اجل الوصول اليها للصعود على متن مروحية انزلتهم الى المكان بينما تعيّن على الباقين سلوك المنحدر الوعر مستعينين بحبال التسلق.

ويعتبر الطريق السريع حيث وقع الحادث من اخطر الطرقات في البلاد وهو مخصص لمرور الحافلات والشاحنات حصرا.

ولقي اكثر من 2500 شخص مصرعهم في حوادث مرورية في البيرو في 2016 بحسب الاحصاءات الرسمية. اما حصيلة العام 2017 لحوادث المرور فلم تصدر بعد.