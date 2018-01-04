أردوغان ينصّب نفسه ناطقا باسم نظام طهران

نصر المجالي: مع دخول الاحتجاجات الشعبية ضد نظام طهران يومها السابع، لاحظ مراقبون أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان نصب من نفسه من دون كل زعماء العالم، ناطقا رسميا باسم ايران.

وقال أردوغان الذي ظل يهاجم إيران ونياتها الوسعية وتدخلها في شؤون الجوار في السنوات الخمس الأخيرة، اليوم الخميس، إن أجانب "لم يذكر انتماءاتهم أو جنسياتهم،يعملون كمحرضين على التظاهرات في إيران.

وأشار أردوغان في تصريحات لقناة "إل.سي.آي" الإخبارية الفرنسية، إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أبلغه أن الوضع في إيران سيستقر خلال يوم أو يومين.

وكان الرئيس التركي بادر يوم الأربعاء للاتصال هاتفيا مع نظيره الإيراني حسن روحاني، وبسب التلفزيون التركي، فقد أكد أردوغان إيلاء بلاده أهمية كبيرة للمحافظة على الاستقرار والسلام في إيران، قائلاً إن "بلاده تولى أهمية كبيرة للمحافظة على السلام والاستقرار الاجتماعي لإيران".

وتشهد عدة مدن إيرانية لليوم السابع على التوالي، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.