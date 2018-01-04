11 قتيلا و25 جريحا في التفجير الانتحاري في كابول

كابول: فجر انتحاري نفسه قرب حشد من المتظاهرين وعناصر من الشرطة الخميس في كابول ما اوقع 11 قتيلا على الاقل و25 جريحا، بحسب ما اعلن مسؤولون.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي لوكالة فرانس برس إن "انتحاريا فجر نفسه... قرب عدد من الشرطيين كانوا يحاولون ضمان أمن تظاهرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح لفرانس برس "يمكننا ان نؤكد انه تم حتى الآن نقل 11 جثة و25 جريحا الى مستشفياتنا"، مضيفا ان الحصيلة قابلة للارتفاع.

وقال مصدر امني لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن 20 شخصا قتلوا وجرح 20 آخرون في الاعتداء، الا انه لم يكن بالامكان تأكيد هذه الحصيلة.

ووقع الاعتداء الذي لم تعلن اية جهة مسؤوليتها عنه، خلال تظاهرة احتجاج على وفاة صاحب احد المحال خلال عملية للشرطة استهدفت مهربي كحول ومخدرات، بحسب ما اعلن مسؤول طلب عدم كشف اسمه.