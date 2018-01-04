اسطنبول: وجهت المعارضة التركية ومحامون الخميس اتهامات الى وزير الداخلية التركي بسؤ استخدام صلاحياته، بعدما اكد ان على الشرطة "تكسير سيقان" تجار المخدرات.

وكان وزير الداخلية سليمان سويلو قال في مؤتمر صحافي "لا يهم كم الادانات او الانتقادات التي سأتعرض لها، لكن لا يمكن القول ان الشرطي قام بواجبه ما لم يكسر ساقي تاجر مخدرات فور ان يراه".

واضاف انه في حال نفذ الشرطيون ذلك، فسيتحمل المسؤولية كاملة.

واعلنت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، ابرز احزاب المعارضة، طور يلدز بيتشر انها تقدمت بشكوى ضد سويلو بتهمة سؤ استخدام صلاحياته.

وقالت ان "هذا الامر (...) لا يمكن تنفيذه في أي ظرف كان، وكل من يفعل لا يمكن ان يتنصل من المسؤولية"، على ما نقلت وسائل الاعلام التركية، وأكدت ان القانون الجزائي التركي ينص على عقوبات لكل من يحث على أفعال مماثلة قد تصل الى السجن 5 سنوات.

وقال رئيس نقابة محامي اسطنبول محمد دوراك اوغلو ان تصريحات الوزير مناقضة لقرينة البراءة.

وقال بحسب وكالة دوغان للانباء "لا يمكن ان اقبل بأقوال مماثلة ولو على سبيل السخرية".

لكن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ابراهيم كالين أبدى دعمه الخميس لسويلو واعتبر أقواله "تعبيرا عن التصميم".